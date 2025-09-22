Путин заявил о готовности России ответить на любые угрозы

Президент отметил, что в то же время страна придерживается политико-дипломатического решения вопросов. Российский лидер подчеркнул, что РФ готова еще год после истечения действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заключенного с США, соблюдать его количественные ограничения. Срок документа заканчивается 5 февраля 2026 года. Путин добавил, что такое решение негативно сказалось бы на обеспечении целей договора о нераспространении ядерного оружия. Однако и вторая сторона должна разделять такой подход.

Владимир Путин заявил о готовности России ответить на любые угрозы. Об этом пишет газета «Ведомости».

Президент отметил, что в то же время страна придерживается политико-дипломатического решения вопросов.

Российский лидер подчеркнул, что РФ готова еще год после истечения действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заключенного с США, соблюдать его количественные ограничения. Срок документа заканчивается 5 февраля 2026 года.

Отказ от этого соглашения «стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом». Путин добавил, что такое решение негативно сказалось бы на обеспечении целей договора о нераспространении ядерного оружия. Однако и вторая сторона должна разделять такой подход.

Ранее Кремль анонсировал важные заявления президента.