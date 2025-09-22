Представители РГАТУ приняли участие во Всероссийской акции «Вода России»

Представители РГАТУ приняли участие во Всероссийской акции «Вода России». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие прошло 21 сентября. Представители Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в экофестивале, проходившем в рамках Всероссийской акции «Вода России» по отчистке берегов водных объектов от мусора.

У пристани в Лесопарке студенты первого курса технологического факультета по направлениям подготовки «Агрохимия и агропочвоведение», «Лесное дело», «Садоводство» под руководством заведующего кафедрой лесного дела и садоводства Г. Н. Фадькина занимались не только сбором мусора. Для участников организовали мастер-классы, где можно было собрать пазлы из вторичного сырья, сделать сувениры из пластиковых крышек и фотографии на память.

В ходе акции удалось очистить 5 км береговой зоны реки Оки и Трубежа. Завершилось мероприятие вручением дипломов самым активным участникам Всероссийского проекта «Вода России», в числе которых и представители Рязанского агроуниверситета.

Награды вручали министр природопользования Рязанской области А. В. Новиков и амбассадор акции актриса Ю. Михалкова.