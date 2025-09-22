Пожилой рязанке помогли вернуть украденные мошенниками деньги

Пожилой рязанке помогли вернуть украденные мошенниками деньги. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

74-летней женщине позвонил неизвестный и представился руководителем организации, в которой она раньше работала. Собеседник убедил пенсионерку перевести ему 900 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что средства поступили на счет жителя Татарстана.

В отношении «дроппера» подали иск для взыскания суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.

Требования прокуратуры судом удовлетворены.