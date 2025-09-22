Осенний призыв пройдет в России с 1 октября по 31 декабря

Граждан в 2025 году будут информировать с помощью электронных повесток, однако и печатные сохранят свою юридическую значимость. Отмечается, что отбор на военную службу будет проводиться в плановом порядке и не связан с проведением СВО, поэтому новобранцев не будут привлекать к выполнению задач спецоперации. Призывники отправятся служить только на территории РФ.

Осенний призыв пройдет в России с 1 октября по 31 декабря. Об это пишет газета «Известия» со ссылкой на замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирала Владимира Цимлянского.

«Еще одной особенностью является то, что, решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия, то есть, если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании», — сказал Цимлянский.

Он добавил, что призывники отправятся служить только на территории РФ.