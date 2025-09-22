Опубликован прогноз погоды на 23 сентября в Рязанской области
Во вторник, 23 сентября, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16°С, днем +22, +27°С.
