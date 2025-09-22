Оперативники нашли похищенную скульптуру Гуля в Касимовском округе

Сотрудники полиции оперативно раскрыли кражу бронзовой фигуры гуся в поселке Гусь-Железный Касимовского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
21 сентября в ОМВД России «Касимовский» поступило заявление от администрации поселка о варварском похищении скульптуры из парка «Семейный». Также об этом писал в своем телеграм-канале глава округа Иван Бахмлов.
Оперативники выяснили, что украденный бронзовый гусь, весом более 50 кг, является самым крупным из семи фигур в парковой композиции. Предварительный ущерб оценен более чем в 1 миллион рублей. Неизвестные злоумышленники отключили часть камер видеонаблюдения и повредили крепления, чтобы демонтировать фигуру.
Установили личности двоих подозреваемых, ими оказались 22 и 23-летний жители города Касимова. Молодые люди, приехавшие в Гусь-Железный на отдых, признались в краже и рассказали, что их привлекла одна из скульптур во время прогулки по парку.
Полиция изъяла похищенную фигуру и продолжает искать третьего соучастника.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Рязанская полиция