Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
27°
Втр, 23
24°
Срд, 24
14°
ЦБ USD 83.59 0.42 20/09
ЦБ EUR 98.88 -0.1 20/09
Нал. USD 83.60 / 82.80 22/09 12:15
Нал. EUR 98.55 / 99.07 22/09 12:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
1 254
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 517
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
5 387
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
2 097
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Оперативники нашли похищенную скульптуру Гуля в Касимовском округе
Сотрудники полиции раскрыли кражу бронзовой фигуры гуся в поселке Гусь-Железный Касимовского района, сообщает пресс-служба. 21 сентября в ОМВД «Касимовский» поступило заявление от администрации парка «Семейный». Украденный гусь весит более 50 кг и является крупнейшей из семи фигур. Ущерб оценили свыше 1 млн рублей. Установили личности двоих подозреваемых, 22 и 23-летних жителей из Касимова, которые признались в краже. Злоумышленники признались, что отключили часть камер и повредили крепления. Фигуру изъяли. Полиция ищет третьего соучастника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции оперативно раскрыли кражу бронзовой фигуры гуся в поселке Гусь-Железный Касимовского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

21 сентября в ОМВД России «Касимовский» поступило заявление от администрации поселка о варварском похищении скульптуры из парка «Семейный». Также об этом писал в своем телеграм-канале глава округа Иван Бахмлов.

Оперативники выяснили, что украденный бронзовый гусь, весом более 50 кг, является самым крупным из семи фигур в парковой композиции. Предварительный ущерб оценен более чем в 1 миллион рублей. Неизвестные злоумышленники отключили часть камер видеонаблюдения и повредили крепления, чтобы демонтировать фигуру.

Установили личности двоих подозреваемых, ими оказались 22 и 23-летний жители города Касимова. Молодые люди, приехавшие в Гусь-Железный на отдых, признались в краже и рассказали, что их привлекла одна из скульптур во время прогулки по парку.

Полиция изъяла похищенную фигуру и продолжает искать третьего соучастника.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Рязанская полиция