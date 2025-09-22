Оперативники нашли похищенную скульптуру Гуля в Касимовском округе

Сотрудники полиции раскрыли кражу бронзовой фигуры гуся в поселке Гусь-Железный Касимовского района, сообщает пресс-служба. 21 сентября в ОМВД «Касимовский» поступило заявление от администрации парка «Семейный». Украденный гусь весит более 50 кг и является крупнейшей из семи фигур. Ущерб оценили свыше 1 млн рублей. Установили личности двоих подозреваемых, 22 и 23-летних жителей из Касимова, которые признались в краже. Злоумышленники признались, что отключили часть камер и повредили крепления. Фигуру изъяли. Полиция ищет третьего соучастника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции оперативно раскрыли кражу бронзовой фигуры гуся в поселке Гусь-Железный Касимовского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

21 сентября в ОМВД России «Касимовский» поступило заявление от администрации поселка о варварском похищении скульптуры из парка «Семейный». Также об этом писал в своем телеграм-канале глава округа Иван Бахмлов.

Оперативники выяснили, что украденный бронзовый гусь, весом более 50 кг, является самым крупным из семи фигур в парковой композиции. Предварительный ущерб оценен более чем в 1 миллион рублей. Неизвестные злоумышленники отключили часть камер видеонаблюдения и повредили крепления, чтобы демонтировать фигуру.

Установили личности двоих подозреваемых, ими оказались 22 и 23-летний жители города Касимова. Молодые люди, приехавшие в Гусь-Железный на отдых, признались в краже и рассказали, что их привлекла одна из скульптур во время прогулки по парку.

Полиция изъяла похищенную фигуру и продолжает искать третьего соучастника.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Рязанская полиция