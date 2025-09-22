Некоторые россияне смогут получить ипотечные каникулы

Комитет Государственной думы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предлагает ипотечные каникулы для семей с детьми. Об этом пишет URA.ru. Согласно документу, семьи, в которых родился второй или последующий ребенок, смогут временно приостановить выплаты по ипотечным кредитам или уменьшить размер платежей до достижения ребенком возраста полутора лет. Законопроект предусматривает, что заемщики смогут обратиться к кредиторам с просьбой о приостановлении обязательств или снижении размера ипотечных платежей один раз по одному кредитному договору.

Комитет Государственной думы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предлагает ипотечные каникулы для семей с детьми. Об этом пишет URA.ru.

Согласно документу, семьи, в которых родился второй или последующий ребенок, смогут временно приостановить выплаты по ипотечным кредитам или уменьшить размер платежей до достижения ребенком возраста полутора лет.

Законопроект предусматривает, что заемщики смогут обратиться к кредиторам с просьбой о приостановлении обязательств или снижении размера ипотечных платежей один раз по одному кредитному договору.

Рассмотрение инициативы в первом чтении запланировано на пленарное заседание Госдумы 7 октября 2025 года. Экономисты отмечают, что ипотечные каникулы могут стать востребованными среди молодых семей, помогая им адаптироваться к новым финансовым нагрузкам.