МВД: мошенники начали выдавать себя за военных и журналистов на сайтах знакомств

Мошенники на сайтах знакомств все чаще представляются военными, врачами и журналистами. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на МВД России. Ведомство предупреждает, что злоумышленники часто начинают с эмоционального общения, а через несколько дней могут признаться потенциальной жертве в любви. По словам представителей МВД, такие профессии создают основу для трогательных историй, которые могут вызвать доверие у пользователей. Кроме того, мошенники могут выдавать себя за успешных бизнесменов и предлагать жертвам бесплатное обучение инвестиционным стратегиям, которые якобы помогли им стать «криптомиллионерами».

Такие предложения оборачиваются обманом, и в конечном итоге деньги россиян оказываются в руках злоумышленников. МВД призывает граждан быть внимательными и осторожными при общении в интернете.