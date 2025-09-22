МВД: мошенники могут завладеть данными россиян даже после заказа пиццы

Мошенники могут получить доступ к личным данным россиян даже после одного заказа пиццы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД РФ. Специалисты предупреждают, что отсутствие информации о себе в социальных сетях не гарантирует защиту персональных данных. В современном мире цифровой след формируется не только через социальные платформы. По данным правоохранительных органов, личные данные граждан могут оказаться в руках злоумышленников после простейших действий, таких как заказ еды или регистрация на любом сайте. Мошенники заинтересованы в получении данных каждого человека, так как с их помощью они могут обмануть друзей и близких жертвы. На черном рынке любой аккаунт имеет свою ценность.

Мошенники могут получить доступ к личным данным россиян даже после одного заказа пиццы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД РФ.

Специалисты предупреждают, что отсутствие информации о себе в социальных сетях не гарантирует защиту персональных данных. В современном мире цифровой след формируется не только через социальные платформы.

По данным правоохранительных органов, личные данные граждан могут оказаться в руках злоумышленников после простейших действий, таких как заказ еды или регистрация на любом сайте. Мошенники заинтересованы в получении данных каждого человека, так как с их помощью они могут обмануть друзей и близких жертвы. На черном рынке любой аккаунт имеет свою ценность.

Ранее сообщалось о росте случаев мошенничества на сайтах знакомств, где злоумышленники все чаще выдают себя за военных, врачей и журналистов.