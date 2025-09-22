Рязань
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
1 408
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 559
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
5 784
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
2 115
«Мармакс» юридически закрепил статус учредителя в Ассоциации «Клуб продуктовых девелоперов Наследие»

Общее собрание Клуба продуктовых девелоперов «Наследие» состоялось в рамках IV Саммита застройщиков России. На заседании представители девелоперских компаний приняли решение о создании Ассоциации «Клуб продуктовых девелоперов „Наследие“» и утвердили ключевые документы. Президентом Ассоциации на пять лет избран руководитель ЕРЗ. РФ Кирилл Холопик.

Таким образом, девелоперская компания «Мармакс» официально закрепила свой статус учредителя в Ассоциации, став единственным представителем рязанского региона. Профессиональное сообщество объединило ведущие девелоперские компании России, которые ставят целью ускорение обновления облика российских городов и развитие культуры продуктового девелопмента. Основными целями работы Клуба заявлены развитие продуктового подхода в девелопменте — от внедрения общепризнанной классификации новостроек и разработки продуктовых стандартов до изучения лучших практик, а также формирование нового профессионального мышления и влияние на отраслевую повестку.

«Мармакс» активно участвует в разработке федеральных стандартов качества жилой недвижимости и городской инфраструктуры, а также выступает за развитие культуры продуктового девелопмента. Это полностью соответствует философии компании — создавать комфортную городскую среду, трансформируя облик современных городов с учетом потребностей их жителей", — отметили в пресс-службе девелоперской компании.