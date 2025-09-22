«Мармакс» юридически закрепил статус учредителя в Ассоциации «Клуб продуктовых девелоперов Наследие»

Общее собрание Клуба продуктовых девелоперов «Наследие» состоялось в рамках IV Саммита застройщиков России. На заседании представители девелоперских компаний приняли решение о создании Ассоциации «Клуб продуктовых девелоперов „Наследие“» и утвердили ключевые документы. Президентом Ассоциации на пять лет избран руководитель ЕРЗ. РФ Кирилл Холопик.
Таким образом,
«Мармакс» активно участвует в разработке федеральных стандартов качества жилой недвижимости и городской инфраструктуры, а также выступает за развитие культуры продуктового девелопмента. Это полностью соответствует философии компании — создавать комфортную городскую среду, трансформируя облик современных городов с учетом потребностей их жителей", — отметили в пресс-службе девелоперской компании.