Кремль анонсировал ряд важных заявлений Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что днем 22 сентября Владимир Путин сделает несколько важных заявлений на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности. В августе Путин провел два оперативных совещания — 8 и 29 августа. На первом обсуждались вопросы региональной политики применительно к обеспечению безопасности, на втором — работа со странами СНГ.