Из пятиэтажки на улице Энгельса в Рязани эвакуировали 15 человек

Информация о пожаре поступила в 13:10 22 сентября. Загорелась комната. В 13:24 пожар локализовали на площади 15 квадратных метров. В 13:26 открытое горение ликвидировали. На месте происшествия работали 15 человек и четыре единицы техники. Напомним, пожар произошел на втором этаже дома.

Из пятиэтажки на улице Энгельса в Рязани эвакуировали 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

