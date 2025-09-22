Губернатор наградит Безрукова за заслуги перед Рязанской областью

Народный артист РФ Сергей Безруков удостоился почетного знака за многолетнюю плодотворную деятельность по популяризации творчества Сергея Есенина и заслуги в сохранении культурного наследия региона. Ранее сообщалось, что Безруков выступит для рязанцев в честь 130-летнего юбилея Сергея Есенина.