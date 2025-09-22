Госжилинспекция нашла нарушения в рязанских дворах

Госжилинспекция региона на прошедшей неделе провела рейды в Московском районе Рязани и проверила, как убирают территории многоквартирных домов. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба облправительства.

Инспекторы обследовали дворы на улицах Энгельса и Станкозаводской. Особое внимание уделяли качеству уборки мусора, состоянию контейнерных площадок, а также фасадов и отмосток зданий.

В результате рейдов нашли нарушения. Они связаны с несвоевременным вывозом крупногабаритных отходов, повреждениями контейнерных площадок и складированием на них строительных и древесных отходов.

Для устранения замечаний управляющей организации ООО «Молодежный» выдано предостережение.

Иллюстративное фото