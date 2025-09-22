Госдума призывала ввести возрастные ограничения на песни Михаила Круга

Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова выступила с заявлением о необходимости введения возрастных ограничений на песни Михаила Круга, содержащие ненормативную лексику и не соответствующие традиционным ценностям. По данным «Абзаца», она подчеркнула, что у исполнителя есть множество достойных музыкальных произведений, однако песни с оскорбительными фразами не должны быть доступны для широкой аудитории. Германова отметила, что такие композиции не следует популяризировать или транслировать в эфире. «На литературу есть возрастные марки, и на песни они тоже должны быть. Если их не должно быть в интернете, то их не нужно ставить ни на концертах, ни в эфирах», — заявила парламентарий.

Популярность Михаила Круга среди молодежи возросла в последнее время, о чем свидетельствуют видео, на которых подростки подтанцовывают и подпевали его известным композициям. Продюсер Павел Рудченко объяснил этот феномен тем, что песни Круга все чаще звучат в домах, где растут дети. Он добавил, что поколение родителей стремится к простой музыке, что и способствует интересу молодежи.

Фото: VK / Памяти Михаила Круга