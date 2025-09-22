ГК «Зелёный сад — наш дом» стала партнёром «Кросса Нации-2025»

ГК «Зелёный сад — наш дом» стала партнёром «Кросса Нации-2025». Об этом сообщила пресс-служба строительной компании.

Забег состоялся 20 сентября в Лесопарке, после его завершения девелоперу вручили благодарственное письмо от минспорта Рязанской области. Компания-застройщик предоставила технику для ограждения спортивного мероприятия и обеспечения безопасности атлетов.

Кроме того, ГК «Зелёный сад — наш дом» подарила подарки и скидочные сертификаты самой спортивной семье праздника — семье Прониных. Выяснилось, что они проживают в доме, построенном девелопером — на Солотчинском шоссе, дом № 2.

ГК «Зелёный сад — наш дом» повторно поздравила победителей и участников «Кросса Нации-2025. Застройщик поддерживает всех, кто любит спорт, и напоминает, что в каждом новом жилом комплексе компании есть спортивная зона: уличные тренажёры и площадки для игры в футбол и баскетбол.