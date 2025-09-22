EUobserver: ЕК хочет запретить доступ к ИИ-услугам клиентам из России

Еврокомиссия планирует ввести запрет на предоставление услуг в сфере искусственного интеллекта (ИИ) компаниями из стран Евросоюза для клиентов из России в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает портал EUobserver, ссылаясь на проект документа ЕК. Запрет будет касаться услуг, связанных с доступом к ИИ-моделям и платформам, которые используются для обучения, доработки и инференса — процесса применения обученной модели ИИ для обработки новых данных и получения предсказаний.

19 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по новому пакету санкций, который также включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа в ЕС с января 2027 года, а также меры, направленные на ограничение использования криптовалют и действия против банковских учреждений.