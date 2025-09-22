Эксперты АТОР спрогнозировали массовые отказы от туров в Крым

Отмечается, что туроператорам рекомендовали не штрафовать граждан за отмены поездок. По данным мониторинга работы средств размещения, пока что планы путешественников остаются прежними, есть лишь единичные случаи отказа от брони в пределах обычной статистики. Осеннее бронирование также идет по плану. Однако аналитики предполагают, что может наступить всплеск отказов и спад интереса к путешествиям в Крым после атаки украинских беспилотников на поселок и курортные отели в Форосе.

