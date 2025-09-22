Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
26°
Втр, 23
24°
Срд, 24
14°
ЦБ USD 84.02 0.43 23/09
ЦБ EUR 98.96 0.08 23/09
Нал. USD 83.15 / 82.80 22/09 18:15
Нал. EUR 98.50 / 99.49 22/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
1 408
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 559
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
5 784
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
2 115
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Эксперты АТОР спрогнозировали массовые отказы от туров в Крым
Отмечается, что туроператорам рекомендовали не штрафовать граждан за отмены поездок. По данным мониторинга работы средств размещения, пока что планы путешественников остаются прежними, есть лишь единичные случаи отказа от брони в пределах обычной статистики. Осеннее бронирование также идет по плану. Однако аналитики предполагают, что может наступить всплеск отказов и спад интереса к путешествиям в Крым после атаки украинских беспилотников на поселок и курортные отели в Форосе.

Эксперты АТОР спрогнозировали массовые отказы от туров в Крым. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Отмечается, что туроператорам рекомендовали не штрафовать граждан за отмены поездок. По данным мониторинга работы средств размещения, пока что планы путешественников остаются прежними, есть лишь единичные случаи отказа от брони в пределах обычной статистики. Осеннее бронирование также идет по плану.

Однако аналитики предполагают, что может наступить всплеск отказов и спад интереса к путешествиям в Крым после атаки украинских беспилотников на поселок и курортные отели в Форосе.