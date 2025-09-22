Экс-руководителя рязанского ЗАГСа осудили за взятки

Отмечается, что с ноября 2023 года по декабрь 2024 года осужденная предлагала физлицам исправлять неточности в электронной базе актов ЗАГСа за деньги. На основании этого она выдавала официальные документы, нарушая установленный законом порядок. Общая сумма взяток превысила 290 тысяч рублей. Суд назначил женщине наказание (по частям 1, 2 статьи 290 УК РФ, семь эпизодов) в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере 1,5 млн рублей. Деньги, полученные в качестве взяток, конфискованы.

Экс-руководителя Михайловского районного отдела ЗАГС осудили за взятки. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

