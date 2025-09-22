Двое детей пострадали в ДТП в Рязанской области

Авария произошла вечером 21 сентября в рабочем поселке Милославский. 46-летняя местная жительница за рулем «Тойоты» столкнулась с мопедом под управлением 12-летней девочки. В результате пострадали водитель и пассажир мопеда в возрасте 12 и 13 лет. Дети госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.