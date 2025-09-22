Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
26°
Втр, 23
24°
Срд, 24
14°
ЦБ USD 84.02 0.43 23/09
ЦБ EUR 98.96 0.08 23/09
Нал. USD 83.15 / 82.80 22/09 18:15
Нал. EUR 98.50 / 99.49 22/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
1 408
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 559
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
5 783
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
2 115
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Депутат ГД назвал самопиаром предложение создать реестр «лайкающих» иноагентов
В России обсуждается предложение о создании реестра пользователей, которые активно поддерживают публикации иноагентов и других лиц, внесенных в различные перечни. Депутат Госдумы Николай Новичков высказал мнение о необходимости информирования граждан о посещении страниц таких лиц через социальные сети. Однако, замглавы комитета по информационной политике Александр Ющенко выразил сомнения в целесообразности этой инициативы, отметив, что она больше похожа на попытку самопиара отдельного депутата, чем на реальную законодательную работу. Ющенко подчеркнул, что данное предложение не поступало в комитет и не имеет шансов на продвижение. Он также отметил, что обсуждение в Госдуме часто воспринимается шире, чем есть на самом деле.

В России обсуждается предложение о создании реестра пользователей, которые активно поддерживают публикации иноагентов и других лиц, внесенных в различные перечни.

Депутат Госдумы Николай Новичков высказал мнение о необходимости информирования граждан о посещении страниц таких лиц через социальные сети.

«После неоднократных подобных сообщений и предупреждений, в случае их игнорирования и упорствования в желании общаться с врагами России, можно подумать о том, чтобы Роскомнадзор ввел реестр лиц, поддерживающих иноагентов», — высказался парламентарий.

Однако, по данным РБК, замглавы комитета по информационной политике Александр Ющенко выразил сомнения в целесообразности этой инициативы, отметив, что она больше похожа на попытку самопиара отдельного депутата, чем на реальную законодательную работу.

Ющенко подчеркнул, что данное предложение не поступало в комитет и не имеет шансов на продвижение.

«Хочу подчеркнуть: это личная инициатива отдельного депутата, вероятно, направленная на привлечение внимания или создания цитируемости в медиапространстве. Считаю ее абсолютно непроходимой и не поддерживаю ее ни политически, ни профессионально. Это еще один пример инициативы, которая преследует цели пиара, а не реальной законодательной работы», — заявил Ющенко.

Он также отметил, что обсуждение в Госдуме часто воспринимается шире, чем есть на самом деле.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости.