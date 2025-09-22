Депутат ГД назвал самопиаром предложение создать реестр «лайкающих» иноагентов

В России обсуждается предложение о создании реестра пользователей, которые активно поддерживают публикации иноагентов и других лиц, внесенных в различные перечни. Депутат Госдумы Николай Новичков высказал мнение о необходимости информирования граждан о посещении страниц таких лиц через социальные сети. Однако, замглавы комитета по информационной политике Александр Ющенко выразил сомнения в целесообразности этой инициативы, отметив, что она больше похожа на попытку самопиара отдельного депутата, чем на реальную законодательную работу. Ющенко подчеркнул, что данное предложение не поступало в комитет и не имеет шансов на продвижение. Он также отметил, что обсуждение в Госдуме часто воспринимается шире, чем есть на самом деле.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости.