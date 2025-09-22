Coca-Cola потребовала запрет на использование названия в России

Американская корпорация The Coca-Cola Company подала иск в арбитражный суд Москвы с требованием запретить южноосетинской компании использовать схожее фирменное наименование, пишет URA.ru.

Согласно материалам дела, иск адресован к ООО «Кока-кола Компании», зарегистрированному в Южной Осетии.

Документы были поданы в начале сентября, однако иск был оставлен без движения из-за недочетов, которые необходимо устранить до середины октября, включая неправильную уплату госпошлины.

Товарный знак Coca-Cola имеет статус общеизвестного в России с 1996 года, что обеспечивает ему особую правовую защиту. Напомним, что материнская компания приостановила свою деятельность в России в 2022 году, после чего ее российское подразделение было переименовано и начало производство альтернативных напитков.

Фото: Денис Моргунов / URA.RU