Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
27°
Втр, 23
24°
Срд, 24
14°
ЦБ USD 83.59 0.42 20/09
ЦБ EUR 98.88 -0.1 20/09
Нал. USD 83.60 / 82.80 22/09 12:15
Нал. EUR 98.55 / 99.07 22/09 12:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
1 254
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 517
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
5 387
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
2 097
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Coca-Cola потребовала запрет на использование названия в России
Американская корпорация The Coca-Cola Company подала иск в арбитражный суд Москвы с требованием запретить южноосетинской компании использовать схожее фирменное наименование. Согласно материалам дела, иск адресован к ООО «Кока-кола Компании», зарегистрированному в Южной Осетии. Документы были поданы в начале сентября, однако иск был оставлен без движения из-за недочетов, которые необходимо устранить до середины октября, включая неправильную уплату госпошлины. Товарный знак Coca-Cola имеет статус общеизвестного в России с 1996 года, что обеспечивает ему особую правовую защиту.

Американская корпорация The Coca-Cola Company подала иск в арбитражный суд Москвы с требованием запретить южноосетинской компании использовать схожее фирменное наименование, пишет URA.ru.

Согласно материалам дела, иск адресован к ООО «Кока-кола Компании», зарегистрированному в Южной Осетии.

Документы были поданы в начале сентября, однако иск был оставлен без движения из-за недочетов, которые необходимо устранить до середины октября, включая неправильную уплату госпошлины.

Товарный знак Coca-Cola имеет статус общеизвестного в России с 1996 года, что обеспечивает ему особую правовую защиту. Напомним, что материнская компания приостановила свою деятельность в России в 2022 году, после чего ее российское подразделение было переименовано и начало производство альтернативных напитков.

Фото: Денис Моргунов / URA.RU