Численность населения Украины сократилась почти вдвое за последние 30 лет

Численность населения Украины сократилась почти вдвое за последние 30 лет, сообщает BBC со ссылкой на данные Государственной миграционной службы. В настоящее время в стране зарегистрировано всего 28,7 миллиона человек, что значительно меньше, чем в начале 90-х годов, когда после распада СССР численность населения составляла около 52 миллионов. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что массовый выезд молодежи в возрасте 18-22 лет может привести к серьезным негативным последствиям для государства. Он подчеркнул, что Украина сталкивается с худшей демографической динамикой в Европе и может быть вынуждена открыться для мигрантов из стран, таких как Бангладеш, Непал, Индия, Филиппины и Вьетнам, чтобы компенсировать потери рабочей силы.

Численность населения Украины сократилась почти вдвое за последние 30 лет, сообщает BBC со ссылкой на данные Государственной миграционной службы.

В настоящее время в стране зарегистрировано всего 28,7 миллиона человек, что значительно меньше, чем в начале 90-х годов, когда после распада СССР численность населения составляла около 52 миллионов.

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что массовый выезд молодежи в возрасте 18-22 лет может привести к серьезным негативным последствиям для государства.

Он подчеркнул, что Украина сталкивается с худшей демографической динамикой в Европе и может быть вынуждена открыться для мигрантов из стран, таких как Бангладеш, Непал, Индия, Филиппины и Вьетнам, чтобы компенсировать потери рабочей силы.