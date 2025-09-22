Рязань
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
1 408
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 559
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
5 783
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
2 115
46-летнего рязанца осудили за угрозу убийством и кражу
Отмечается, что в мае 2025 года пьяный мужчина поругался с односельчанкой. Мужчина поднял с земли мотыгу и начал угрожать убийством. Кроме того, в том же месяце фигурант был в гостях у знакомого и украл телефон, пока тот спал. Похищенное изъяли полицейские. Суд назначил злоумышленнику год принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Отмечается, что ранее мужчина был судим.

46-летнего жителя Шиловского района осудили за угрозу убийством и кражу. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что в мае 2025 года пьяный мужчина поругался с односельчанкой. Он поднял с земли мотыгу и начал угрожать убийством.

Кроме того, в том же месяце фигурант был в гостях у знакомого и украл телефон, пока тот спал. Похищенное изъяли полицейские.

Суд назначил злоумышленнику год принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Отмечается, что ранее мужчина был судим.