46-летнего рязанца осудили за угрозу убийством и кражу

46-летнего жителя Шиловского района осудили за угрозу убийством и кражу. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что в мае 2025 года пьяный мужчина поругался с односельчанкой. Он поднял с земли мотыгу и начал угрожать убийством.

Кроме того, в том же месяце фигурант был в гостях у знакомого и украл телефон, пока тот спал. Похищенное изъяли полицейские.

Суд назначил злоумышленнику год принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Отмечается, что ранее мужчина был судим.