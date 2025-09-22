14 пьяных водителей поймали в Рязанской области за выходные

Всего за выходные полицейские зафиксировали 867 нарушений ПДД РФ. 14 водителей сели за руль в состоянии опьянения, двое из них от прохождения медицинского освидетельствования отказались, трое сели за руль пьяными повторно. 14 нарушений зафиксировано со стороны пешеходов. 16 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления.