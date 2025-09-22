Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
27°
Втр, 23
24°
Срд, 24
14°
ЦБ USD 83.59 0.42 20/09
ЦБ EUR 98.88 -0.1 20/09
Нал. USD 83.60 / 82.80 22/09 12:15
Нал. EUR 98.55 / 99.07 22/09 12:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
1 254
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 517
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
5 387
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
2 097
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
14 пьяных водителей поймали в Рязанской области за выходные
Всего за выходные полицейские зафиксировали 867 нарушений ПДД РФ. 14 водителей сели за руль в состоянии опьянения, двое из них от прохождения медицинского освидетельствования отказались, трое сели за руль пьяными повторно. 14 нарушений зафиксировано со стороны пешеходов. 16 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления.

14 пьяных водителей поймали в Рязанской области за выходные. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Всего за выходные полицейские зафиксировали 867 нарушений ПДД РФ. 14 водителей сели за руль в состоянии опьянения, двое из них от прохождения медицинского освидетельствования отказались, трое сели за руль пьяными повторно.

14 нарушений зафиксировано со стороны пешеходов. 16 водителей управляли транспортным средством, не имея права управления.