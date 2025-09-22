11 российских банков понизили ставки по вкладам

11 российских банков понизили ставки по вкладам. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на «Финуслуги».

Отмечается, что только две финансовые организации приняли обратное решение и подняли процент. Еще один банк повысил ставки по трехмесячному вкладу и понизил по другим срокам.

В результате средняя ставка по трехмесячному вкладу в 20 крупнейших банках составила 15,25% годовых, по полугодовому — 14,33%, по годовому — 13,06%,