В России предложили в 10 раз увеличить штрафы за курение в подъездах

В Госдуме предложили повысить штрафы за курение и распитие алкоголя в подъездах в 10 раз. Об этом сообщили РИА «Новости» 21 сентября.

Предложено внести изменения в КоАП РФ, установив штрафы до 15 тысяч рублей за нарушение. Также предлагается ввести ответственность за повторные нарушения в течение года — штраф до 30 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, предусматривается ответственность управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК за бездействие по пресечению подобных правонарушений — штраф до 200 тысяч рублей. В Госдуме подчеркнули, что нынешние санкции (500-1500 рублей) недостаточны, чтобы обеспечить порядок.