Рязанский фонд капремонта ужесточил требования для стройплощадок

Региональный фонд капитального ремонта ужесточил требования для строительных площадок. Теперь подрядчики будут подписывать другой тип договоров с дополнительными пунктами, сообщили в соцетях фонда.
Новыми условиями стали: возведение огражденных бытовых городков с подключением к коммуникациям, оплата коммунальных услуг во время ремонта, установка биотуалетов, а также размещение паспортов объектов.
«Все новые договоры будут заключаться с обязательным включением данных условий. В случае неисполнения договорных обязательств к подрядчикам будут применяться меры в виде штрафных санкций или неустойки», — рассказали в фонде капремонта.
Эти меры помогут сделать капремонт более организованным и комфортным для жителей.
Фото — страница ВКонтакте фонда капремонта