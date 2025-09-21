Рязанский фонд капремонта ужесточил требования для стройплощадок

Новыми условиями стали: возведение огражденных бытовых городков с подключением к коммуникациям, оплата коммунальных услуг во время ремонта, установка биотуалетов, а также размещение паспортов объектов. «Все новые договоры будут заключаться с обязательным включением данных условий. В случае неисполнения договорных обязательств к подрядчикам будут применяться меры в виде штрафных санкций или неустойки», — рассказали в фонде капремонта.

Региональный фонд капитального ремонта ужесточил требования для строительных площадок. Теперь подрядчики будут подписывать другой тип договоров с дополнительными пунктами, сообщили в соцетях фонда.

Новыми условиями стали: возведение огражденных бытовых городков с подключением к коммуникациям, оплата коммунальных услуг во время ремонта, установка биотуалетов, а также размещение паспортов объектов.

«Все новые договоры будут заключаться с обязательным включением данных условий. В случае неисполнения договорных обязательств к подрядчикам будут применяться меры в виде штрафных санкций или неустойки», — рассказали в фонде капремонта.

Эти меры помогут сделать капремонт более организованным и комфортным для жителей.

Фото — страница ВКонтакте фонда капремонта