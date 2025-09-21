Рязанка пожаловалась на прорыв канализации, стоки текут больше месяца

Рязанка рассказала, что канализацию прорвало на улице Ушакова, дом № 2а. «Вонь ужасная, мы задыхаемся. Пройти с коляской там невозможно. Уже больше месяца течет и никто не чинит», — написала девушка.