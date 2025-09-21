Рязанцам рассказали о штрафах за неправильную перевозку питомцев в машине
Эксперты напомнили, что неправильная перевозка домашних животных в автомобиле может привести к штрафам и уголовной ответственности. «Если вы оставите животное одного в машине, это грозит штрафом. В случае гибели собаки в салоне по вине хозяина вам грозит уголовная ответственность. Уголовное дело будет возбуждено по статье „Жестокое обращение с животными“», — отметили в материале.
Рязанцам рассказали о штрафах за неправильную перевозку питомцев в машине. Информацией поделилась пресс-служба Российской кинологической федерации.
Эксперты напомнили, что неправильная перевозка домашних животных в автомобиле может привести к штрафам и уголовной ответственности.
«Если вы оставите животное одного в машине, это грозит штрафом. В случае гибели собаки в салоне по вине хозяина вам грозит уголовная ответственность. Уголовное дело будет возбуждено по статье „Жестокое обращение с животными“», — отметили в материале.
Также в службе дали ключевые советы по перевозке животных в автомобилях:
- надо подготовить питомца к поездке — постепенно знакомьте с машиной;
- перед поездкой следует выгулять животное и не кормить за два часа;
- не надо допускать висения из окна или перемещения по салону;
- нужно застилать салон пеленками и делать остановки каждые три часа;
- для дальних поездок нужны ветеринарные документы, чипирование.