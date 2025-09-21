Рязань
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
1 152
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 414
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
4 805
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
2 022
Рязанцам рассказали о штрафах за неправильную перевозку питомцев в машине
Рязанцам рассказали о штрафах за неправильную перевозку питомцев в машине. Информацией поделилась пресс-служба Российской кинологической федерации.

Эксперты напомнили, что неправильная перевозка домашних животных в автомобиле может привести к штрафам и уголовной ответственности.

«Если вы оставите животное одного в машине, это грозит штрафом. В случае гибели собаки в салоне по вине хозяина вам грозит уголовная ответственность. Уголовное дело будет возбуждено по статье „Жестокое обращение с животными“», — отметили в материале.

Также в службе дали ключевые советы по перевозке животных в автомобилях:

  • надо подготовить питомца к поездке — постепенно знакомьте с машиной;
  • перед поездкой следует выгулять животное и не кормить за два часа;
  • не надо допускать висения из окна или перемещения по салону;
  • нужно застилать салон пеленками и делать остановки каждые три часа;
  • для дальних поездок нужны ветеринарные документы, чипирование.