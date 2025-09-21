Рязанцам рассказали о штрафах за неправильную перевозку питомцев в машине

Рязанцам рассказали о штрафах за неправильную перевозку питомцев в машине. Информацией поделилась пресс-служба Российской кинологической федерации.

Эксперты напомнили, что неправильная перевозка домашних животных в автомобиле может привести к штрафам и уголовной ответственности.

«Если вы оставите животное одного в машине, это грозит штрафом. В случае гибели собаки в салоне по вине хозяина вам грозит уголовная ответственность. Уголовное дело будет возбуждено по статье „Жестокое обращение с животными“», — отметили в материале.

Также в службе дали ключевые советы по перевозке животных в автомобилях: