Рязанцам рассказали, чем отличается уныние от депрессии

«По сути речь идет об одном и том же состоянии только слова из разных словарей. Уныние — это традиционный христианский термин, это состояние когда ничего не хочется, некая духовная апатия. Депрессия — медицинский термин. По сути дела — это одно и то же явление. Оно может иметь разные степени», — заявил митрополит Марк.