Рязанцам объяснили, как защитить свои права при покупке смарт-часов
Рязанцам объяснили, как защитить свои права при покупке смарт-часов. Материал опубликовали в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве написали, что постановлением Правительства РФ утвержден перечень, согласно которому наручные часы с двумя и более функциями являются технически сложными товарами.

Поэтому если рязанец купил смарт-часы, и с ними что-то не так, у потребителя есть 15 дней, чтобы вернуть их продавцу и получить деньги обратно или обменять на такие же или похожие часы. Если эти 15 дней прошли, вернуть часы можно только в нескольких случаях: например, если обнаружился серьезный дефект, гарантийный ремонт затянулся или часы постоянно ломаются.

Серьезным дефектом считается поломка, которую не удается исправить, или если одна и та же проблема появляется снова и снова.

Если же смарт-часы работают нормально, вернуть или обменять их будет невозможно.