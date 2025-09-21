Победителем «Интервидения-2025» стал певец из Вьетнама

Победителем «Интервидения-2025», прошедшего в Москве накануне, стал певец из Вьетнама Дык Фук. Также стало известно, где конкурс проведут в следующий раз, написали РИА «Новости».

В музыкальном конкурсе участвовали 23 страны.

«Современный мир стремительно меняется, в нем формируется огромный запрос на справедливость, на широкий и равный доступ к плодам социально-экономического и культурного прогресса. Народы имеют право на свободное развитие, на сбережение своей идентичности», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин в приветствии участников.

Ярослав Дронов, Shaman, предложил не оценивать Россию, как страну-участника. В итоге победил Вьетнам, второе место занял Кыргызстан, замкнул тройку победителей Катар.

Следующее «Интервидение» проведут в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что в 2025 году в России проведут музыкальный конкурс «Интервидение». Страну на конкурсе представлял Shaman с песней «Прямо по сердцу».

Фото — РИА «Новости»