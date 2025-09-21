Рязань
Павел Малков: будем активно развивать сотрудничество с Всероссийским спортивным обществом «Динамо»
Глава региона Павел Малков принял участие в открытии нового физкультурно-спортивного комплекса «Динамо» в поселке Мехзавода в Рязани, возведенного в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», которая реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Глава региона поздравил рязанцев с открытием ФСК «Динамо», на базе которого организована работа одноименной спортивной школы, где ведется подготовка спортсменов высокого класса для сборных команд региона и страны.

Губернатор подчеркнул, что новый ФСК запущен в работу еще до официального старта, в августе. Там открыты бесплатные секции по пяти видам спорта: футболу, волейболу, плаванию, дзюдо и горным лыжам.

«На базе этого комплекса создана спортшкола «Динамо» — это Всероссийское спортивное общество со столетней историей, у которого в Рязани много друзей. Сегодня подпишем соглашение, чтобы работа с обществом «Динамо» активно продолжалась. Планируем совместно развивать дзюдо, футбол и другие виды спорта для того, чтобы растить новую смену чемпионов из юных «динамовцев», — сказал губернатор.

Павел Малков и Анатолий Гулевский подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает совместную работу по популяризации массового спорта и развитию служебно-прикладных видов спорта, совершенствованию системы физического воспитания различных групп населения.

Кроме того, они вручили удостоверения и значки спортсменам, вступающим во Всероссийское детско-юношеское движение «Юный динамовец», и осмотрели спорткомплекс, в том числе тренерские комнаты, медкабинет, зал для игровых видов спорта, 25-метровый бассейн.

«Возможность заниматься здесь есть у всех, кто интересуется различными видами спорта, к примеру, горными лыжами — на базе комплекса впервые в регионе появилась такая секция. Мы не отстаем от современных тенденций и развиваем те виды спорта, которые раньше у нас в области не были представлены. К спорткомплексу отремонтирована дорога, оборудована большая парковка. В целом это очень значимый объект для развития всей спортивной инфраструктуры региона, и я уверен, что уже в скором времени здесь появятся новые чемпионы», — сказал губернатор, комментируя открытие нового физкультурно-спортивного комплекса.