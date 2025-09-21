Минтранс не рассматривает идею введения платного проезда на всех дорогах России

«В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается. Данное мнение было высказано отдельным спикером в ходе экспертной дискуссии. Министерство не поддерживает эту инициативу», — сказал официальный представитель ведомства Николай Шестаков.

Федеральный минтранс опроверг сведения о рассмотрении идеи введения платного проезда на всех дорогах России. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Николай Шестаков, написали в ТАСС.

Ранее замначальника управления регионального развития и реализации национального проекта федерального дорожного агентства «Росавтодор» Денис Кирюхин заявлял, что к 2030 году все дороги в России могут стать платными.