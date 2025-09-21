Рязань
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
1 049
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 329
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
4 407
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 950
Минтранс не рассматривает идею введения платного проезда на всех дорогах России
«В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается. Данное мнение было высказано отдельным спикером в ходе экспертной дискуссии. Министерство не поддерживает эту инициативу», — сказал официальный представитель ведомства Николай Шестаков.

Федеральный минтранс опроверг сведения о рассмотрении идеи введения платного проезда на всех дорогах России. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Николай Шестаков, написали в ТАСС.

«В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается. Данное мнение было высказано отдельным спикером в ходе экспертной дискуссии. Министерство не поддерживает эту инициативу», — сказал он.

Ранее замначальника управления регионального развития и реализации национального проекта федерального дорожного агентства «Росавтодор» Денис Кирюхин заявлял, что к 2030 году все дороги в России могут стать платными.