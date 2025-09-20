Задержан курьер, обманом забравший у пенсионерки из Рязани 3,2 млн

Неизвестный под видом сотрудника службы безопасности банка связался с 73-летней рязанкой. Он убедил женщину перечислить деньги на «безопасный» счет. В итоге пенсионерка передала пакет курьеру. Вскоре женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Правоохранители установили, что к рязанке приезжал 28-летний житель Белгородской области. Он решил подзаработать и устроился курьером. Полицейские завели уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу. Расследование продолжается.