Во время купального сезона в Рязанской области утонули восемь человек

Во время купального сезона, с 1 июня по 31 августа 2025 года, в Рязанской области утонули восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Основными причинами несчастных случаев на воде стали купание в запрещенных местах и в состоянии алкогольного опьянения.

Всего летом на территории Рязанской области функционировали 44 пляжа. Сотрудники МЧС и правоохранители ежедневно контролировали соблюдение правил безопасности на воде.