В Рязанском районе ночью произошло серьезное ДТП

Авария случилась рядом с теплицами между поселком Искра и деревней Трубниково Рязанского района. «Водитель автомобиля „Лада“, будучи в сильном алкогольном опьянении, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, зацепив движущийся ему на встречу „Рено Логан“, в котором было трое людей. „Логан“ боком вылетел в кювет встречного направления, пассажиры и водитель получили ушибы и рассечения от битого стекла», — сообщили очевидцы. Официально информацию пока не комментировали.