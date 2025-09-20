Рязань
В Рязанской области произошло смертельное ДТП
В Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону.

ДТП произошло 19 сентября, примерно в 20:15, около дома № 28 по улице Новоряжская в Ряжске.

По предварительной информации ГАИ, 22-летний местный житель на автомобиле «ВАЗ-21114» сбил 18-летнюю жительницу города.

В результате происшествия девушка скончалась на месте ДТП.

Проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.