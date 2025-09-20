В Рязанской области произошло смертельное ДТП

ДТП произошло 19 сентября, примерно в 20:15, около дома № 28 по улице Новоряжская в Ряжске. По предварительной информации ГАИ, 22-летний местный житель на автомобиле «ВАЗ-21114» сбил 18-летнюю жительницу города. В результате происшествия девушка скончалась на месте ДТП. Проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.