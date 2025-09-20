В Рязани произошло ДТП

Авария случилась вечером в субботу, 20 сентября. На пересечении улиц Гагарина и Черновицкой столкнулись две легковушки. Судя по кадрам, автомобили получили механические повреждения — у них повреждены бамперы. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.