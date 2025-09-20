В Рязани легковушка снесла шлагбаум
Инцидент произошел 20 сентября на улице Песоченской, дом № 4. Отмечается, что водитель снес шлагбаум, установленный при въезде во двор жилого дома. «Никто не пострадал, кроме имущества. Шлагбаум уже третий раз сносят», — сообщили очевидцы.
