В Рязани легковушка снесла шлагбаум

Инцидент произошел 20 сентября на улице Песоченской, дом № 4. Отмечается, что водитель снес шлагбаум, установленный при въезде во двор жилого дома. «Никто не пострадал, кроме имущества. Шлагбаум уже третий раз сносят», — сообщили очевидцы.