В Минпросвещения высказались о переходе на электронные учебники

Стало известно, перейдут ли российские школы на электронные учебники. Об этом сообщил замминистра просвещения Александр Бугаев на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде, 20 сентября передало ТАСС.

По его словам, в российских школах не планируется применять электронные учебники.

«Потому что бумажный учебник формирует мировоззрение, он формирует развитие ребенка, в том числе и головного мозга», — объяснил Александр Бугаев.