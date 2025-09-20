В ГАИ сообщили подробности ДТП с двумя погибшими на рязанской трассе М-5. Соответствующий пост опубликован в соцсетях регионального ведомства.
ДТП произошло 20 сентября, примерно в 10:05, на 334-м километре автодороги М5 «Урал» в Путятинском районе.
По предварительной информации ГАИ, 65-летний водитель «Форда» столкнулся с автомобилями «Порш», «ГАЗ» и грузовиком «ДАФ».
В результате водитель и пассажир «Форда» от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель и пассажир автомобиля «Порш» получили травмы различной степени тяжести, пострадавшим оказана медпомощь.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее прокуратура взяла под контроль проверку ДТП. Очевидцы публиковали видео с места.