В ГАИ сообщили подробности ДТП с двумя погибшими на рязанской трассе М-5

ДТП произошло 20 сентября, примерно в 10:05, на 334-м километре автодороги М5 «Урал» в Путятинском районе. По предварительной информации ГАИ, 65-летний водитель «Форда» столкнулся с автомобилями «Порш», «ГАЗ» и грузовиком «ДАФ». В результате водитель и пассажир «Форда» от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель и пассажир автомобиля «Порш» получили травмы различной степени тяжести, пострадавшим оказана медпомощь. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.