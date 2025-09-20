В фотоловушку попали обитатели Окского заповедника

«Зверье разгулялось и фотографии так и сыпятся! Волки, кабаны, лоси, лисы, енотовидные собаки, куницы постоянно присылают нам свои фото, причем, частенько с разных камер. Попадаются и более редкие гости — медведь, рысь, барсук», — сказано в посте. Отмечается, что обитатели Окского заповедника уже готовятся к зиме и хотят «нагуляться» перед холодами. Им нужно хорошо питаться, а также успеть обрасти новой шерстью.

В фотоловушку попали обитатели Окского заповедника. Кадры разместили в соцсетях заповедника в пятницу, 19 сентября.

Фото: группа Окского заповедника в «ВК»