США «зарабатывают деньги» на украинском конфликте, признал Трамп

По словам главы Белого дома, правительство США «не тратит никаких денег» на конфликт на Украине, его «финансирует НАТО». «Мы зарабатываем деньги на украинском конфликте, так как они покупают наше оборудование», — сказал Трамп.