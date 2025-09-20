Рязанцы рассказали о пробке в городе

«Транспортный коллапс в сторону „Барса на Московском“. [Первомайский проспект] тоже походу стоит. Выбирайте пути объезда», — написали очевидцы. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», затор начинается на Первомайском проспекте от пересечения с улицей Чкалова. Пробка растянулась до ТЦ «Барс на Московском». Причины случившегося неизвестны. Официальная информация уточняется.