Россиянам рассказали о схеме мошенников с перегоном машин из Европы

Россиянам рассказали о схеме мошенников с якобы перегоном машин из Европы. Об этом 20 сентября сообщило ТАСС со ссылкой на МВД.

Отмечается, что аферисты создают Telegram-каналы, которые маскируют под фирмы, занимающиеся перевозкой машин из Европы. Внешне они не вызывают подозрения из-за большого количества подписчиков, реакций и фотографий.

Когда покупатели связываются с менеджером, у них просят паспортные данные и предоплату. Через время мошенники требуют оплатить таможенную пошлину, а после перестают выходить на связь.