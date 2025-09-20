Опубликован прогноз погоды на 21 сентября в Рязанской области

В области ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер прогнозируют юго-западный, до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10°С, днем — +19…+24°С.