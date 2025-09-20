Над Россией сбили 149 украинских БПЛА

Над Россией сбили 149 украинских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны в своих соцсетях.

Средства ПВО перехватили беспилотники самолетного типа в период с 23:00 19 сентября до 06:00 20 сентября. 40 дронов сбили над Ростовской областью, 27 — над Саратовской областью, 18 — над Брянской областью, 15 — над Самарской областью, 12 — над Крымом.

Еще восемь БПЛА уничтожили над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской областью, по два — над Воронежской и Калужской областями, по одному — над Курской, Смоленской и Нижегородской областями.

Кроме того, 15 беспилотников сбили над Черным морем, три — над Азовским.