Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 2025 15:23
795
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 136
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 893
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 819
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Над Россией сбили 149 украинских БПЛА
Средства ПВО перехватили беспилотники самолетного типа в период с 23:00 19 сентября до 06:00 20 сентября. 40 дронов сбили над Ростовской областью, 27 — над Саратовской областью, 18 — над Брянской областью, 15 — над Самарской областью, 12 — над Крымом. Еще восемь БПЛА уничтожили над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской областью, по два — над Воронежской и Калужской областями, по одному — над Курской, Смоленской и Нижегородской областями. Кроме того, 15 беспилотников сбили над Черным морем, три — над Азовским.

