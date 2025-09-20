На трассе в Рязанской области произошло массовое ДТП

По словам очевидцев, авария случилась на трассе недалеко от села Путятино. Отмечается, что столкнулись две легковушки и фура. Последняя после ДТП съехала в кювет. На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Информация о пострадавших и подробности уточняются.

Позже стало известно, что в ДТП два человека погибли, есть пострадавший. В ГАИ сообщили подробности аварии.